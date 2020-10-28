Туреччина засуджує Францію через карикатуру на Ердогана в Charlie Hebdo

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo вийшов 28 жовтня з карикатурою на президента Туреччини Реджепа Ердогана на обкладинці. На ній напіводягнений Ердоган сидить у кріслі з банкою напою в руці, а іншою рукою піднімає поділ жінці в ісламському вбранні і вигукує: «Ох, Пророк!» Підпис до карикатурі є таким: «Ердоган у приватному житті дуже грайливий».

Влада Туреччини засудила публікацію карикатури, назвавши її спробою «поширити культурний расизм і ненависть».

Речник президента Туреччини Фахреттін Алтун назвав карикатури «плодами антимусульманської програми» президента Франції Емманюеля Макрона. «Расистські, ксенофобські, ісламофобські і антисемітські підбурювання не зможуть спровокувати Туреччину на дії у відповідь», – написав він у твітері.

Публікація в Charlie Hebdo з’явилася на тлі кризи у відносинах між Парижем і Анкарою після вбивства шкільного вчителя Самюеля Паті. Викладач, обговорюючи з учнями свободу слова, показав на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. 16 жовтня він був убитий. Підозрюваним був народжений у Москві етнічний чеченець Абдулах Анзоров. У 2018 році його родина попросила у Франції про притулок. Анзоров виклав у твітер фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що «стратив» його за образу пророка.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад «ісламістським терактом» і заявив, що іслам перебуває в стані кризи. Макрон також закликав до захисту світських цінностей Французької республіки від радикального ісламу. «Ми не станемо відмовлятися від карикатур і малюнків», – додав він.

Після цього Ердоган звинуватив Макрона в ісламофобії, назвав його «хворим» і порадив «обстежитися щодо психічного стану». Крім того, лідер Туреччини звернувся до своїх співгромадян із закликом бойкотувати французькі товари. Євросоюз засудив заклик до бойкоту.