У Франції ісламісти атакували десятки сайтів після заяв Макрона

У Франції в ніч на 27 жовтня десятки сайтів зазнали хакерських атак ісламістів, повідомляє агентство France-Presse. На сайтах, серед яких є сторінки районних управ, з’явилися гасла, що закликають до перемоги ісламу і пророка Мухаммеда і смерті Франції, а також зображення президента країни Емманюеля Макрона у вигляді свині.

Приводом для атаки стали висловлювання Макрона про вбивство вчителя Самюеля Паті, який показав на уроці карикатури на пророка. Макрон назвав загиблого викладача «тихим героєм», а сам напад – «ісламістським терактом». Виступаючи 23 жовтня на жалобній церемонії, президент Франції заявив, що іслам перебуває в стані кризи, і закликав до захисту світських цінностей Французької республіки від радикального ісламу.

Заяви Макрона про іслам викликали обурення в кількох країнах Близького Сходу. Президент Туреччини Реджеп Ердоган порадив Макрона «лікувати психіку».

47-річний Самюель Паті був убитий 16 жовтня в передмісті Парижа. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури з журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Мухаммеда, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.

Підозрюваний у вбивстві – 18-річний етнічний чеченець Абдулах Анзоров, народжений у Москві. У 2018 році його родина попросила у Франції про притулок. Анзоров виклав у твітері фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що «стратив» його за образу пророка. Поліцейські намагалися затримати Анзорова, але він направив на них духовий пістолет і був застрелений.