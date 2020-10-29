Президент Туреччини позивається до французького журналу Charlie Hebdo

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у своїй країні позивається до французького журналу Charlie Hebdo, який опублікував на нього карикатуру. Прокурори в Туреччині можуть порушити кримінальну справу за заявою його адвоката Ердогана, повідомляє агентство «Анадолу».

За словами адвоката, публікація журналу є наклепом, який «не має жодного стосунку до свободи вираження думок». Крім того, прокурори вже розпочали розслідування за статтею про образу президента.

Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана на обкладинці в середу, 28 жовтня. На ній напіводягнений Ердоган сидить у кріслі з банкою напою в руці, а іншою рукою підіймає поділ жінці в ісламському вбранні і вигукує: «Ох, Пророк!» Підпис до карикатури є таким: «Ердоган у приватному житті дуже грайливий».

Публікація в Charlie Hebdo з’явилася на тлі кризи у відносинах між Парижем і Анкарою після вбивства шкільного вчителя Самюеля Паті. Викладач, обговорюючи з учнями свободу слова, показав на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. 16 жовтня він був убитий.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад «ісламістським терактом» і закликав до захисту світських цінностей Французької республіки. Після цього Ердоган звинуватив Макрона в ісламофобії й порадив «обстежитися щодо психічного стану». Париж відкликав посла з Анкари.

Влада Туреччини засудила публікацію карикатури, назвавши її спробою «поширити культурний расизм і ненависть».