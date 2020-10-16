Зеленський і Ердоган домовилися про новий формат українсько-турецького діалогу

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган ухвалили рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з політико-безпекових питань – щорічні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою «два плюс два» (Квадрига). Про це йдеться в спільній заяві за результатами зустрічі голів держав, повідомляє Офіс президента України.

Крім того, президенти висловили задоволення динамікою розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, в оборонній сфері і в галузі військово-технічного співробітництва. «Доручаємо міністерствам оборони та іншим причетним відомствам двох країн забезпечити успішну реалізацію всіх проєктів, що становлять взаємний інтерес», – йдеться в заяві.

Зеленський і Ердоган також відзначили «важливість якнайскорішого завершення переговорів» щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною.

Як йдеться в заяві, Туреччина підтримує перспективу членства України у Північноатлантичному альянсі й вітає визнання України як партнера з розширеними можливостями.

«Турецька Республіка продовжить сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в Альянсі, а також взаємосумісності Збройних сил і НАТО, у тому числі шляхом проведення відповідних спільних військових навчань. Відзначаємо важливість об’єднання зусиль для зміцнення миру, безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні в рамках регіональних механізмів та НАТО», – мовиться в заяві.

Крім того, Туреччина підтвердила «свою беззастережну підтримку» суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах і привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.

«Ми погоджуємося продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької і Луганської областей України. Продовжуватимемо координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув’язнених громадян України», – йдеться спільній заяві президентів.

Володимир Зеленський перебуває в Туреччині з робочим візитом.