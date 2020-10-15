Зеленський завтра поїде до Ердогана

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає Туреччину з робочим візитом, повідомив Офіс президента.

Він планує зустрітися в Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

«Планується обговорення широкого спектру питань взаємин між Україною й Туреччиною, а також підписання низки двосторонніх документів», – розповіли в Офісі президента.

На початку жовтня генеральний директор компанії «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря повідомляв в інтерв’ю LB.ua, що Україна планує закупити від 6 до 12 турецьких безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2. При цьому до одного комплексу входять чотири безпілотники та одна базова станція.