Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
14 жовтня 2020, Київ 23:18
Крим

Голова МЗС Туреччини: «Як переконаний захисник кримської справи, завжди буду на боці кримських татар»

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що «як переконаний захисник кримської справи», він «завжди буде на боці кримських татар». Про це дипломат сказав за підсумками зустрічі з першим заступником голови МЗС України Еміне Джеппар.

Мевлют Чавушоглу зазначив, що під час переговорів з Еміне Джеппар сторони обговорили «наші відносини і регіональні питання».

Він подякував Україні за «підтримку територіальної цілісності Азербайджану».

У свою чергу Джеппар повідомила, що «дуже приємно зустрітися з Мевлютом Чавушоглу вдруге за останній тиждень, обговорити наше стратегічне партнерство і регіональні аспекти».

«Туреччина – стратегічний партнер, який підтримує нас конкретними вчинками, ніколи не визнає окупацію Криму і готовий стояти поруч з Україною і нашими ініціативами», – написала Джеппар у Twitter.

Офіційний Київ очікує приєднання Туреччини до платформи з деокупації Криму.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення лідерів Європейського союзу в тому, що санкції ЄС проти Росії діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...
Нагору
XS
SM
MD
LG