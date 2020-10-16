Президент України Володимир Зеленський розраховує, що Україна підпише Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною «найближчим часом». В інтерв’ю турецькому агентству Demirören він наголосив, що спільний економічний потенціал двох країн «величезний», і тому є багато нюансів, які мають бути узгоджені.

«Однак ми вже перебуваємо на фінішній прямій. Сподіваюся, що Угода буде підписана в найкоротші терміни. Всього за три роки Туреччина разом з друзями святкуватиме сторіччя створення Республіки. Нам хотілося б підійти до цього свята, маючи набагато більший багаж економічних контактів. Швидке підписання Угоди про вільну торгівлю суттєво допоможе нам у досягненні цієї мети», – сказав Зеленський.

Про можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною Офіс президента України повідомляв ще у серпні минулого року. У лютому цього року президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган домовилися «надати поштовх» підготовці угоди.

У липні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускав, що угоду можуть підписати цього року.

За даними МЗС, починаючи з 2015 року, товарообіг між Україною та Туреччиною зріс на 37% і у 2019 році становив 4,973 мільярда доларів. Український експорт перевищив імпорт на 265 мільйонів доларів.