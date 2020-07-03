Кулеба допускає можливість підписання цього року угоди про ЗВТ між Україною і Туреччиною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною цього року. Про це Кулеба сказав в Анталії на спільній пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

«Ми дійсно налаштовані провести чергове засідання стратегічної ради наших президентів цього року і хочемо наповнити її максимальним змістом, і, безумовно, угода про вільну торгівлю є однією з таких задач, яка має бути вже освячена нашими лідерами», – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба додав, що переговори про укладення угоди про ЗВТ нині тривають між експертами обох країн на рівні торговельних представників і Міністерства економіки і торгівлі.

«Наразі ми очікуємо на певний позиційний документ з боку турецької сторони для того, щоб продовжити наші консультації і рухатися вперед. Але, я хочу наголосити дуже чітко, що і в Києві, і в Анкарі є чітка політична воля довести цей процес нарешті до результату», – сказав очільник українського МЗС.

Водночас турецький міністр закордонних справ заявив, що треба нарешті підписати угоду про зону вільної торгівлі, щоб збільшити товарообіг між країнами.

«Для цього треба вжити конкретні практичні кроки обома сторонами», – сказав Мевлют Чавушоглу.

Про можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною Офіс президента України повідомляв ще у серпні минулого року. У лютому цього року президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган домовилися «надати поштовх» підготовці угоди.