Twitter і Facebook заблокували облікові записи окремих ресурсів через фейки про вибори у США

Соціальні мережі Twitter і Facebook призупинили кілька новинних акаунтів переважно правого спрямування через розміщення інформації про вибори в США, яка, на думку платформ, порушує їхню політику. Повідомляється, що деякі облікові записи, заблоковані 3 листопада, подавали таку інформацію, яку згодом цитували та висвітлювали російські ЗМІ.

Twitter заявив, що облікові записи були заблоковані через порушення політики проти «координації».

Ресурс SVNewsAlerts з понад 78 000 підписників у Twitter часто попереджав про «заворушення», пов’язані з виборами, та висвітлював проблеми з громадською та безпекою під час голосування. Він посилався на заяви про буцімто махінації з боку демократів та звертав увагу на мітинги й виступи президента США Дональдв Трампа.

Інші акаунти, призупинені Twitter, – FJNewsReporter, Crisis_Intel та Faytuks.

Facebook заявив про «неправдиву поведінку», пояснюючи рішення про блокування кількох акаунтів, пов’язаних із американськими сторінками під назвою SV News і FJ News.

Як у SVNewsAlerts, так і у Faytuks численні твіти висвітлювались десятки разів у підконтрольних російському Sputnik та RT, повідомляє Reuters.

Американські спецслужби раніше заявили, що Росія втручалася у виборчий процес у США, зокрема в 2016 році, через платформи соціальних мереж та іншими способами. Москва заперечує, що втручалася у вибори у США чи будь-де за кордоном.

Facebook, Twitter і YouTube запровадили політику, спрямовану на запобігання поширенню неправдивої інформації, спрямованої на зміну результатів виборів.