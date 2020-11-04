Вибори президента США: переможець не виявлений у шести штатах

У США, де після виборів президента 3 листопада триває підрахунок голосів, до вечора 4 листопада переможець фактично визначений у 44 штатах. У шести штатах, де результати конкурентів близькі, триває боротьба, від підсумків якої і залежатиме ім’я переможця.

В Аризоні, Мічигані, Неваді і Вісконсині кандидат від демократів Джо Байден станом на вечір середи обходить чинного президента США. За повідомленнями інформагенцій, штаб Дональда Трампа вже вимагає перерахунку голосів у Вісконсині, де відставання чинного президента складає менш як відсоток.

Трамп лідирує в Джорджії та Пенсильванії, де він перемагав і Гілларі Клінтон на виборах 2016 року.

На минулих президентських виборах суперниця Трампа з цих шести штатів здобула перемогу лише в Неваді, випередивши кандидата від Республіканської партії приблизно на два відсотки.

Основний день голосування на виборах президента США був 3 листопада, хоча рекордне число виборців проголосувало достроково. За останніми даними, у Байдена зараз 227 голосів вибірників, у Трампа – 213. Для перемоги кандидату необхідно 270 голосів виборників.

За даними Associated Press, за кандидата від Демократичної партії на цих виборах віддано рекордну кількість голосів виборців – 69 544 968. Це майже на 100 тисяч голосів більше, ніж отримав у 2008 році попередній рекордсмен, демократ Барак Обама.