Результати виборів ще надходять. Трамп передчасно оголошує перемогу, Байден «впевнений», що переможе

Результати президентських виборів у США залишаються невідомі поки триває підрахунок голосів у дев’ятьох штатах, включно з шістьма ключовими, де продовжують рахувати мільйони бюлетенів. Для перемоги на президентських виборах потрібно 270 голосів колегії виборників. Зараз Джо Байден має 224 голоси виборників, а президент Трамп – 213.

Остаточний підрахунок голосів, включно з рекордно високою кількістю голосів, які цього року надійшли поштою, буде завершено за кілька годин, чи може, навіть і днів, говорять спостерігачі.

Поки рахують голоси в Алясці, Арізоні, Джорджиї, Мічигані, Мені, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині, чинний президент Дональд Трамп та його суперник від демократичної партії Джо Байден заявляють про свою впевненість у перемозі.

Байден заявив, що вважає, що він «на шляху» до перемоги, і закликав американців проявити терпіння, поки «не буде підраховано кожен голос», бо жоден із кандидатів поки що не досяг порогу в 270 голосів колегії виборців, необхідного для перемоги.

Невдовзі після того, як Байден заявив, що впевнений у перемозі на виборах після підрахунку голосів, Трамп з'явився в Білому домі та оголосив свою перемогу. Трамп, який до виборів неодноразово і без доказів припускав, що збільшення кількості тих, хто голосує поштою через пандемію, призведе до маніпуляцій, охарактеризував вибори як «шахрайство з американською громадськістю» і сказав, що його адвокати передадуть справу до Верховного суду США, не уточнюючи, чого вони вимагатимуть.

«Чесно кажучи, ми таки перемогли на цих виборах», – сказав Трамп, говорячи про голосування у деяких штатах, де підрахунок ще триває і Байден все ще має шанси на перемогу.

Раніше Трамп у твітері звинуватив демократів у спробі «вкрасти» перемогу у повідомленні, яке негайно було позначене так: «Частина або весь вміст, що публікується в цьому твітері, оскаржується і може ввести в оману щодо виборів чи іншого громадянського процесу».

Президент не має законних повноважень оголошувати перемогу на виборах, результати яких визначаються виборчими посадовими особами в кожному штаті.

«Це не моє завдання, або завдання Дональда Трампа оголошувати переможця цих виборів. Це завдання виборців», – написав Байден у відповіді на твітері.

У штабі Байдена заявили, що адвокати готові виступити проти президента, назвавши його коментарі «обурливими, безпрецедентними та некоректними».

«Це було обурливо, оскільки це неприкрита спроба відібрати демократичні права американських громадян», – сказано в повідомленні.

Чи випарвдалися очікування?

Байден сподівався виграти такі ключові штати, як Флорида, Огайо чи Північна Кароліна, що зменшило б шанси чинного президента на перемогу і продемонструвало б значніший зсув настроїв виборців по всій країні проти Трампа.

Але коли результати почали надходити, плани кампанії Байдена в кількох штатах були розбиті, оскільки Трамп отримав збільшення підтримки, якої більшість опитувань громадської думки перед голосуванням не передбачали.

Навіть без Пенсильванії перемога Байдена в Арізоні, Мічигані та Вісконсині, а також його прогнозована перемога в окрузі конгресу в штаті Небраска (один із двох американських штатів, де голоси виборників розподіляються пропорційно, а не відходять переможцю від цілого штату, – ред.), віддадуть Білий дім у руки демократів, якщо їхній кандидат також утримає ті штати, які Трамп програв у 2016 році.

За прогнозами, Трамп здобуде перемогу у Флориді та Огайо, двох густонаселених та політично значущих штатах, що мають багато голосів у колегії виборників, які остаточно визначають президента.

У Техасі демократи намагалися підсилити голосування молоді та латиноамериканців, але, за прогнозами, 38 голосів виборників від цього штату надійдуть до чинного президента.

У південному штаті Джорджія демократи все ще сподіваються на результати з району міста Атланта, які могли б принести перевагу Байдену через чисельність афро-американського населення міста. 16 голосів виборців у Джорджії дали б Байдену величезний поштовх для перемоги на президентських виборах.

Саме голосування на дільницях пройшло гладко, незважаючи на те, що відбувалося на тлі пандемії та все ще помітних наслідків протестів, які нещодавно сколихнули країну і засвідчили те, що нація є глибоко поділена.

На цих виборах понад 100 мільйонів людей проголосували достроково – поштою або на виборчих дільницях – перед днем виборів через те, що деякі штати запровадили дострокове голосування для пом'якшення поширення смертельного вірусу. Кількість голосів, які були подані до дня виборів, була цього року рекордною – 73 відсотки від загальної кількості голосів виборців, що взяли участь у попередніх виборах президента 2016 року.

Через величезну кількість голосів, що надійшли поштою, остаточний результат виборів очікується лише через кілька днів, і обидві сторони заявили, що готові до можливих юридичних сутичок щодо результатів.

Напередодні виборів в опитуваннях Байден мав перевагу у 8% на національному рівні, але цей прогноз не може дати уявлення про те, як розподіляться голосив колегії виборників, від голосування яких залежать результати президентських виборів.

Опитування показали, що Трамп має ймовірність перемогти, якщо він отримає перевагу в багатьох густонаселених штатах, які делегують велику кількість виборників до колегії.

Що хвилює виборців?

Результати екзит-полів показали, що 4 з 10 виборців вважають, що головним питанням для країни є пандемія, а потім економіка. У рік демонстрацій щодо расової несправедливості та дебатів щодо структурного расизму приблизно 1 з 10 виборців назвав расизм найважливішим питанням. Приблизно 6 із 10 виборців заявили, що вони незадоволені напрямком розвитку країни, тоді як приблизно три чверті заявили, що вони незадоволені або розлючені тим, як працює федеральний уряд.

Разом із президентськими виборами проходили вибори до Конгресу – федерального законодавчого органу США – вибори до Палати представників, яку зараз контролюють демократи, та Cенату, який утримують республіканці. На нинішній момент, коли голоси ще продовжують надходити, сили в Сенаті є майже рівними 47 – у республіканців і 46 – у демократів. Для більшості у вищій палаті потрібно мати 51 голос. Очікується, що демократи збережуть контроль над Палатою представників, де засідають 435 депутатів.