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04 листопада 2020, Київ 20:23
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Думки депутатів: чого чекати від наступного президента Сполучених Штатів? (відео)

Думки депутатів: чого чекати від наступного президента Сполучених Штатів? (відео)
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Думки депутатів: чого чекати від наступного президента Сполучених Штатів? (відео)

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У США відбулися вибори наступного президента Сполучених Штатів. Основні претенденти на це крісло – Дональд Трамп та Джо Байден – поки що мають незначну різницю у результатах, тож наразі ще важко сказати, хто саме з них здобув перемогу. Чого очікувати Україні від виборів у США? Чи важливим буде ім'я та прізвище 46-го президента Сполучених Штатів для подальшого розвитку україно-амриканських відносин? Про це Радіо Свобода запитало у депутатів Верховної Ради.

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