У США відбулися вибори наступного президента Сполучених Штатів. Основні претенденти на це крісло – Дональд Трамп та Джо Байден – поки що мають незначну різницю у результатах, тож наразі ще важко сказати, хто саме з них здобув перемогу. Чого очікувати Україні від виборів у США? Чи важливим буде ім'я та прізвище 46-го президента Сполучених Штатів для подальшого розвитку україно-амриканських відносин? Про це Радіо Свобода запитало у депутатів Верховної Ради.