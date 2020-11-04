Вибори у США: чого чекати Україні? | Свобода Live

Хто переможе – Трамп чи Байден? Чого чекати Україні від новообраного президента США? Якою буде політика США стосовно Росії? Як зміняться відносини США та ЄС? Підсумки виборів у США обговорюємо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Валерій Чалий, посол України у США у 2015-2019 роках;
Олексій Собченко, політичний аналітик, колишній співробітник Держдепартаменту США;
Дмитро Орєшкін, незалежний російський політолог;
Ростислав Хотин, кореспондент Радіо Свобода;
Марія Прус, кореспондентка Голосу Америки.
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