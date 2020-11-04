Ніч виборів-2020: протести у столиці США Вашингтоні (відео)
У ніч на 4 листопада, після виборів у США, що відбулися 3 листопада, кілька сотень людей вийшли на мирний протест до Білого дому у Вашингтоні, щоб дізнатися, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів. ЗМІ повідомляють про трьох затриманих демонстрантів під час невеликої штовханини. Кореспондент «Голосу Америки», який перебував на місці події, стверджує, що ситуація врегульована.
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