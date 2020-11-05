Вибори в США: у чотирьох штатах продовжують підрахунок голосів

У чотирьох штатах США продовжують підрахунок голосів на виборах президента.

У Арізоні з 50,7 відсотка лідирує кандидат від Демократичної партії Джо Байден. У чинного президента Дональда Трампа 47,9 відсотка. Підрахувати лишається 12,8 відсотка голосів. Переможець отримає 11 голосів виборників. Арізона голосувала за республіканців на усіх президентських виборах, крім 1996 року, починаючи з 1952 року. На минулих виборах Трамп тут переміг з перевагою у 4 відсотки.

У Джорджії (16 голосів виборників) з 49,7 відсотка лідирує Трамп, Байден трохи відстає – 49,1 відсотка. Залишається підрахувати 2,5 відсотка голосів. Джорджія голосувала за республіканців на дев’яти з 10 останніх президентських виборів. У 2016 році Трамп тут переміг з перевагою у 5 відсотків.

У Неваді (6 голосів виборників) наразі перевага на боці Байдена – 49,3 відсотка голосів, у Трампа – 48,7. Не підраховано 12,8 відсотка голосів.

У Пенсильванії (20 голосів виборників) лідирує Трамп з 50,7 відсотка голосів, у Байдена – 48,1 відсотка. Ще лишається підрахувати 9,4 відсотка голосів. Пенсильванія підтримувала кандидатів від демократів на кожних виборах з 1992 року до 2016, коли з перевагою у 0,7 відсотка Трамп тут переміг Гіларі Клінтон.

4 листопада стало відомо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден здобув перемогу у штатах Мічиган та Вісконсин.

З 16 голосами вибірників Мічигану та 10 Вісконсина Байден має 253 голоси проти 214 у чинного президента Дональда Трампа.

У штабі Трампа заявили, що вимагатимуть перерахунку голосів у деяких округах Вісконсина, хоча експерти зазначають, що перевагу одного з кандидатів зазвичай важко подолати при перерахунку голосів.

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.