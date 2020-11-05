Вибори у США: Байден перемає у Мічигані та Віскосині, у ключових штатах продовжують підрахунок

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден здобув перемогу у штатах Мічиган та Вісконсин, у кількох ключових штатах ще продовжують підрахунок голосів.

З 16 голосами вибірників Мічигану та 10 Вісконсина Байден має 253 голоси проти 214 у чинного президента Дональда Трампа. У випадку перемоги в Арізоні та Неваді – двох штатах, де все ще проводять підрахунок голосів, – Байден отримає необхідні 270 голосів вибірників.

У штабі Трампа заявили, що вимагатимуть перерахунку голосів у деяких округах Вісконсина, хоча експерти зазначають, що перевагу одного з кандидатів зазвичай важко подолати при перерахунку голосів.

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.