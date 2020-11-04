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05 листопада 2020, Київ 00:59
Новини | Вибори президента США 2020

ОБСЄ: вибори у США були конкурентними

Голосування на виборах у США, 3 листопада 2020 року

Спостерігачі ОБСЄ оцінили вибори президента США, назвавши їх «конкурентними та добре керованими, попри правові невизначеності та логістичні проблеми».

Представники організації відзначили, що день виборів відбувся мирно, без залякування і заворушень, під час виборів була дотримана свобода слова.

Вони також вказали на високу явку виборців, попри пандемію і запроваджені через це обмеження.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ мають намір вивчити ситуацію щодо позовів, поданих після голосування в США, вони додали, що оприлюднять висновок з цього питання пізніше.

Представники організації наголосили, що їхня місія в США поки не закінчена, оскільки підрахунок голосів у кількох штатах триває.

У США триває підрахунок голосів на загальних виборах. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.

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