Результати виборів президента США залежать від підрахунку в цих чотирьох штатах

У чотирьох ключових штатах США продовжують підрахунок голосів на виборах президента.

Арізона (11 голосів виборників)

Байден 50,5%,

Трамп 48,1%

Залишається підрахувати: 10,9%

ПРИМІТКА. У минулому Арізона з 1952 року голосувала за республіканців на всіх президентських виборах – крім 1996 року. Дональд Трамп переміг з перевагою приблизно на 4% у 2016 році.

Джорджія (16)

Трамп 49,6%,

Байден 49,2%

Залишається підрахувати: 2,1%

ПРИМІТКА: Джорджія проголосувала за республіканців на дев’ятьох з 10 останніх президентських виборів. Дональд Трамп переміг з перевагою приблизно на 5 % у 2016 році.

Невада (6)

Байден 49,3%,

Трамп 48,7%

Залишається підрахувати: 12,8%

ПРИМІТКА: Штат-вагадло. де перевалу отримають то республіканці, то демократи. З 1912 року Невада голосувала за того, хто ставав переможцем з 1912 року, за винятком двох разів. Одним з них був 2016 рік, коли голосування з перевагою приблизно на 2% виграла Гіларі Клінтон, яка не отримала достатньої кількості голосів колегії виборців і програла президентські перегони.

Пенсильванія (20 голосів виборників)

Трамп 50,6%,

Байден 48,2%

Залишається підрахувати: 9,0%

ПРИМІТКА: Частина так званої демократичної «блакитної стіни». Пенсильванія голосувала за демократа з 1992 року, доки Дональд Трамп не змінив перевагу сил в бік республіканців у 2016 році. Перевага була лише 0,7%, коли Трамп переміг.

У середу 4 листопада за результатами підрахунку визначено, що ці два штати проголосували за Байдена більшістю голосів:

Мічиган (16 голосів виборників)

Байден 50,4%,

Трамп 48%,

Залишається підрахувати: менше 1%,

ПРИМІТКА: Частина «блакитної стіни» – твердині демократів. Мічиган голосував за демократів з 1992 року, доки Дональд Трамп не змінив ситуацію в 2016 році. Трамп мав первагу лише на 0,2%.

Вісконсін (10)

Байден 49,6%,

Трамп 48,9%

Залишається підрахувати: 1,7%

ПРИМІТКА: Частина так званої «блакитної стіни», штат Вісконсін голосував за демократів з 1988 року, поки не проголосував за Дональда Трампа в 2016 році. Трамп переміг з перевагою приблизно на 0,8%.

Джерело: https://www.270towin.com/2020-election-results-live/

За Конституцією США, президента обирає колегія виборників, до якої кожен штат делегує членів, залежно від кількості населення штату.

Загалом, у колегії 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них – тобто половина плюс один голос. Тому, коли громадяни йдуть на дільниці, вони голосують за свого кандидата не напряму, а через виборника, який від їхнього імені підтримає того чи іншого кандидата.

Станом на 14:00 за київським часом Байден має голоси 253 виборників, а Трамп – 213.