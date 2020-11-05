Битва у судах: штаб Трампа подав позов до суду з вимогою припинити підрахунок голосів у штаті Мічіган

Встановлення остаточних результатів виборів президента США затягується через підрахунок голосів, надісланих під час дострокового голосування поштою і через недовіру, яку висловив Дональд Трамп до цього підрахунку. Виборчий штаб Трампа уже почав подавати судові позови, намагаючись зупинити підрахунок голосів. Подробиці із Вашингтона передає «Голос Америки».

У Мічигані, одному з трьох штатів Середнього Заходу, які мають вирішальне значення для визначення переможця президентських виборів у США, штаб Трампа подав судовий позов з вимогою припинити підрахунок голосів, поки представники штабу не отримають «достатній доступ» до місць підрахунку бюлетенів.

«Ми також вимагаємо переглянути бюлетені, які були розкриті і підраховані, коли у нас не було істотного доступу», – заявив глава передвиборного штабу Трампа Білл Степін.

У Вісконсині, ще одному штаті, який може мати ключове значення для визначення переможця виборів, передвиборна команда чинного президента зажадала перерахунку голосів, пославшись на порушення в деяких округах.

Згідно початковим результатами, там кандидат від демократів Джо Байден випередив Трампа приблизно на 20 тисяч голосів.

Що може Верховний суд США?

До цих кроків штаб вдався після того, як Дональд Трамп дав зрозуміти, що він звернеться безпосередньо до Верховного суду, щоб припинити підрахунок мільйонів бюлетенів поштового і заочного голосування.

Однак, правознавці кажуть, що Трамп не може безпосередньо звернутися до вищої судової інстанції з вимогою припинити підрахунок голосів на законно проведених виборах.

Експерти, між тим, висловлюють думку, що Трамп готується до затяжної поствиборної юридичної битви, яка супроводжуватиметься найбільшою кількістю судових позовів в американській історії.

«Штаб Трампа неухильно використовував одну і ту ж тактику протягом року, тому я не можу уявити причину, яка спонукає їх зупинитися, поки вони не вичерпають усі можливості», – заявив Джeймс Гарднep, професор права і експерт з виборів в Університеті Буффало.

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