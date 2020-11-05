До Палати представників Конгресу США вперше обрали українку

До Палати представників Конгресу США вперше потрапить уродженка України – Вікторія Спартц. Вона балотувалася від Республіканської партії в штаті Індіана.

Вікторія Спартц набрала 50,7% голосів, випередивши свою найближчу суперницю демократку Крістіну Гейл на 5%.

На виборах Спартц балотувалась, опираючись на гасло «Зупинимо соціалізм!».

«Зростаючи в підконтрольній соціалістам Україні, вона на власному досвіді відчула темний бік соціалізму. Цей досвід сформував її консервативну політичну філософію: обмежениня впливу уряду – це завжди на краще, а рішення в фінансовій галузі та сфері охорони здоров'я мають ухвалювалюватися з огляду на вільний ринок, а не бюрократію й особливі істереси», – написано про Вікторію Спартц на її передвиборчому сайті.

Вікторія Спартц народилася в місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, у 2006 році набула американського громадянства.

У 2017 році її обрали до Сенату штату Індіана.

На загальних виборах у Сполучених Штатах 3 листопада американсці обирали президента і віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату і 13 губернаторів штатів і територій. Деякі результати, зокрема, президентських перегонів, досі рахують.