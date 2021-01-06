Вибори в Джорджії: демократ Ворнок переміг і став першим темношкірим сенатором в історії штату

Демократ Рафаель Ворнок переміг на виборах до Сенату США в Джорджії. Він став першим темношкірим сенатором в історії штату.

CNN та Associated Press повідомляють, що баптистський священник Ворнок, який проповідує у відомій церкві для афроамериканців, здобув перемогу над сенаторкою з Республіканської партії Келлі Леффлер. Різниця між кандидатами становить менш ніж один відсотковий пункт, але вище 0,5 відсотка. Це унеможливлює перерахунок голосів.

За друге місце в Сенаті від штату боряться представник Демократичної партії, режисер-документаліст Джонс Оссофф та республіканець Девід Перд’ю. Різниця в голосах наразі не дозволяє оголосити переможця.

Посадовці попереджали, що результати можуть залишатися невідомими впродовж кількох днів, оскільки округи мають підрахувати значну кількість голосів, які надійшли поштою.

Якщо демократи переможуть на виборах у Джорджії та заберуть обидва мандати, Сенат матиме по 50 представників від Демократичної та Республіканської партій. У випадку рівної кількості голосів вирішальне слово матиме обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс.