Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
06 січня 2021, Київ 11:48
Новини | Міжнародні

Вибори в Джорджії: демократ Ворнок переміг і став першим темношкірим сенатором в історії штату

Баптистський священник Ворнок, який проповідує у відомій церкві для афроамериканців, здобув перемогу над сенаторкою з Республіканської партії

Демократ Рафаель Ворнок переміг на виборах до Сенату США в Джорджії. Він став першим темношкірим сенатором в історії штату.

CNN та Associated Press повідомляють, що баптистський священник Ворнок, який проповідує у відомій церкві для афроамериканців, здобув перемогу над сенаторкою з Республіканської партії Келлі Леффлер. Різниця між кандидатами становить менш ніж один відсотковий пункт, але вище 0,5 відсотка. Це унеможливлює перерахунок голосів.

За друге місце в Сенаті від штату боряться представник Демократичної партії, режисер-документаліст Джонс Оссофф та республіканець Девід Перд’ю. Різниця в голосах наразі не дозволяє оголосити переможця.

Посадовці попереджали, що результати можуть залишатися невідомими впродовж кількох днів, оскільки округи мають підрахувати значну кількість голосів, які надійшли поштою.

Якщо демократи переможуть на виборах у Джорджії та заберуть обидва мандати, Сенат матиме по 50 представників від Демократичної та Республіканської партій. У випадку рівної кількості голосів вирішальне слово матиме обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG