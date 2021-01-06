Вибори до Сенату в штаті Джорджія: підрахунок голосів завершується, але переможці невідомі

Підрахунок голосів на виборах до Сенату США в штаті Джорджія наближається до завершення, але переможці наразі невідомі.

Виборчі комісії вже опрацювали 98 відсотків голосів. Демократ Рафаель Ворнок випереджає сенаторку-республіканку Келлі Леффлер менш ніж на один відсотковий пункт. Практично рівну кількість голосів мають демократ Джонс Оссофф та сенатор-республіканець Девід Перд’ю.

Посадовці попереджають, що результати голосування можуть залишатися невідомими впродовж кількох днів, оскільки округи повинні будуть підрахувати велику кількість голосів, які надійшли поштою.

Якщо демократи переможуть на виборах у Джорджії та заберуть обидва мандати, Сенат матиме по 50 представників від Демократичної та Республіканської партій. У випадку рівної кількості голосів вирішальне слово матиме обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Сенатори-республіканці Перд’ю та Леффлер намагаються здолати кінорежисера-документаліста Оссофа та пастора в афроамериканській школі в Аталанті Ворнока.