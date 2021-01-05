Кілька республіканців засудили дзвінок Трампа чиновнику в Джорджії, демократи вимагають розслідування

Кілька членів Республіканської партії засудили прездента США Дональда Трампа за дзвінок державному секретарю штату Джорджія з вимогою «знайти» голоси за нього, заявивши, що він не відповідає демократичним нормам.

Сенатор-республіканець від Пенсільванії Пет Тумі заявив 4 січня, що заклик «встановив новий мінімум в усьому цьому марному і сумному епізоді».

Держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер, також республіканець, заявив, що на нього тиснули з вимогою прийняти дзвінок, який, на його думку, вважав недоречним.

«Ми прийняли дзвінок і провели розмову. Здебільшого говорив він, ми переважно слухали», – сказав Раффенспергер.

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Під час телефонного дзвінка Трамп наполягав на тому, що виграв у Джорджії попри численні докази, які вказують на протилежне, і неодноразово доводив, що Раффенспергер може змінити засвідчені результати.

Демократи заявляють, що цей заклик майже напевно порушив закон.

Два члени Конгресу, демократи Тед Лью (Каліфорнія) і Кетлін Райс (Нью-Йорк), попросили директора ФБР Крістофера Рая розслідувати цей дзвінок, назвавши його «очевидним» доказом фальсифікації виборів Трампом.

«Ми вважаємо, що Дональд Трамп причетний до задуму чи змови з метою вчинення низки виборчих злочинів. Ми просимо вас негайно відкрити кримінальне розслідування щодо президента», – сказано в заяві 4 січня.

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Обраний президент США, демократ Джо Байден прямо не згадував про запис під час мітингу напередодні виборів у Джорджії, але він згадав численні спроби Трампа скасувати результати виборів.

«Політики не можуть необґрунтовано претендувати на, захоплювати чи відбирати владу. Влада надається американським народом, і ми не можемо від цього відмовитися», – сказав Байден.

4 січня газета Washington Post оприлюднила запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від посадовця в штаті Джорджія, щоб вони переглянули результати президентських виборів.