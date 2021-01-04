Демократка Ненсі Пелосі вчетверте очолила Палату представників США. За призначення Пелосі проголосували 216 членів палати, проти – 209, повідомляє «Голос Америки». Трансляція засідання велася на сайті нижньої палати Конгресу США.

80-річна Ненсі Пелосі – перша і єдина жінка, яка очолювала Палату представників США. Вона була її спікером у 2007–2011 роках і потім – із 2019 року.

Протягом останніх років Пелосі активно протистояла чинному президентові США Дональду Трампу. Зокрема, у вересні 2019 року вона оголосила про початок процедури імпічменту щодо глави держави через його рішення про замороження військової допомоги Україні після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським. Однак Сенат США виправдав Трампа.

Через кілька місяців президент США виступав перед обома палатами Конгресу зі щорічною промовою про стан справ у його країні. Пелосі простягнула руку Трампові, але той відмовився її потиснути. У відповідь спікерка демонстративно порвала текст промови Трампа під час виступу, а пізніше написала, що ця промова була «маніфестом брехні».

Демократи втратили частину мандатів у новому складі Палати представників, але зберегли більшість. На виборах до нижньої палати американського законодавчого органу, які пройшли в листопаді минулого року, було обрано 222 представника Демократичної партії і 211 республіканців. У минулому скликанні у демократів було 232 місця, у республіканців – 197.

Новому складу Конгресу, який почав роботу в неділю, 3 січня, належить діяти в умовах більшої невизначеності: до цих пір невідомо, яка партія буде контролювати Сенат, зазначає «Голос Америки», республіканці мають намір без зволікання виступити проти процедури сертифікації підсумків президентських виборів.

До проведення другого туру виборів у штаті Джорджія у вівторок, Сенат залишається під контролем республіканців.

На першому засіданні Сенату лідер більшості Мітч Макконнел сказав, що «заявити, що 117-й Конгрес збирається в складний час, значить не сказати нічого».

«Від політичних розколів і смертоносної пандемії до противників по всьому світу – перешкоди, що стоять перед нами, численні і серйозні», – заявив Макконнел.

Водночас, за його словами, є багато підстав для надії. Серед них – «оптимістичний, спрямований в майбутнє і рішучий дух» американців і впровадження безпечних та ефективних вакцин від COVID-19.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, звертаючись до своїх однопартійців, подякувала за нове висунення на посаду спікера палати, а також зазначила, що новий склад Конгресу починає роботу в період епідемії коронавірусу й економічної кризи.

«Складаючи присягу, сьогодні ми беремо на себе відповідальність настільки ж велику і вимогливу, як і та, яку несли попередні покоління лідерів», – заявила Пелосі.

Більш рівний баланс сил в обох палатах у цьому році дає помірним політикам із обох партій можливість продемонструвати свій політичний вплив.

Ця можливість, як зазначається в публікації «Голосу Америки», проявиться повною мірою після 20 січня – дня, коли Дональд Трамп залишить Білий дім. Його місце займе демократ Джо Байден.