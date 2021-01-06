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07 січня 2021, Київ 00:05
Новини | Міжнародні

Вашингтон: Трамп закликав своїх прихильників розійтися по домівках

Трамп закликав своїх прихильників іти додому

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників, які увірвалися до будівлі Капітолію, розійтися по домівках. Відеозвернення він опублікував у твітері.

«Нам потрібен мир... Тепер ви маєте піти додому», – заявив Трамп.

При цьому він знову стверджував без підстав, що вибори у нього вкрали.

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США. Вона повинна офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Низка американських ЗМІ повідомили про постріли у будівлі Капітолію, куди увірвалися прихильники президента США Дональда Трампа, не згодні з результатами виборів.

Телеканал CNN з посиланням на два джерела повідомив, що жінка була поранена в груди та отримувала допомогу.

Громадська телекомпанія PBS також повідомила про постріли, а газета Washington Post процитувала слова двох джерел, що когось було підстрелено.

Раніше у центрі Вашингтону, поряд із Білим домом, пройшов мітинг прихильників Трампа. У ньому взяли участь кілька тисяч осіб. Трамп звернувся до своїх прихильників, стверджуючи без підстав, що вибори у нього вкрали, і що він ніколи не поступиться Байдену.

Мер Вашингтону Мюріель Боузер оголосила загальноміську комендантську годину, яка діятиме з 18:00 6 січня до 6:00 7 січня.

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