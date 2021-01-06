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07 січня 2021, Київ 01:35
Фотогалереї

Фоторепортаж: У США прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію

Група прихильників президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де проходила спільна сесія палат Конгресу США

Група прихильників президента США Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу Сполучених Штатів. Вона повинна офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Раніше у центрі Вашингтону, поряд із Білим домом, пройшов мітинг прихильників Трампа. У ньому взяли участь кілька тисяч осіб. Трамп звернувся до своїх прихильників, стверджуючи без підстав, що вибори у нього вкрали, і що він ніколи не поступиться Байдену. Більше про це за лінком.

Прихильники Дональда Трампа в ротонді Капітолію
1 Прихильники Дональда Трампа в ротонді Капітолію
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Прихильник президента Дональда Трампа сидить за столом спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
4 Прихильник президента Дональда Трампа сидить за столом спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
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Поліцейський застосовує перцевий балончик проти мітингувальника, який намагається увійти в будівлю Капітолію під час спільної сесії Конгресу США для підтвердження результатів виборів 2020 року
8 Поліцейський застосовує перцевий балончик проти мітингувальника, який намагається увійти в будівлю Капітолію під час спільної сесії Конгресу США для підтвердження результатів виборів 2020 року
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Люди ховаються в залі Сенату, коли протестувальники проникли в будівлю Капітолію
11 Люди ховаються в залі Сенату, коли протестувальники проникли в будівлю Капітолію
Озброєна поліція охороняє забарикадовані двері в залі Сенату.
12 Озброєна поліція охороняє забарикадовані двері в залі Сенату.
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Прихильники Дональда Трампа протестують під стінами Капітолію
14 Прихильники Дональда Трампа протестують під стінами Капітолію
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