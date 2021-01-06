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07 січня 2021, Київ 00:04
Новини | Міжнародні

Вашингтон: ЗМІ повідомляють про постріли у будівлі Капітолію

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі

Низка американських ЗМІ повідомляють про постріли у будівлі Капітолію, куди увірвалися прихильники президента США Дональда Трампа, не згодні з результатами виборів.

Телеканал CNN з посиланням на два джерела повідомив, що жінка була поранена в груди та отримувала допомогу.

Громадська телекомпанія PBS також повідомила про постріли, а газета Washington Post процитувала слова двох джерел, що когось було підстрелено.

Вашингтон: Протести проти результатів виборів у США 2020 року – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вашингтон: Протести проти результатів виборів у США 2020 року – фотогалерея

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу. Вона повинна офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Раніше у центрі Вашингтону, поряд з Білим домом, пройшов мітинг прихильників Трампа. У ньому взяли участь кілька тисяч осіб. Трамп звернувся до своїх прихильників, стверджуючи без підстав, що вибори у нього вкрали, і що він ніколи не поступиться Байдену.

Мер Вашингтону Мюріель Боузер оголосила загальноміську комендантську годину, яка діятиме з 18:00 6 січня до 6:00 7 січня.

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