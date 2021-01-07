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08 січня 2021, Київ 00:33
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Конгрес США підтвердив перемогу Байдена після штурму Капітолію прихильниками Трампа

Конгрес США підтвердив перемогу Байдена після штурму Капітолію прихильниками Трампа
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Конгрес США підтвердив перемогу Байдена після штурму Капітолію прихильниками Трампа

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Члени Конгресу США підтвердили, що демократ Джо Байден став переможцем президентських виборів 3 листопада. Це останній крок в процесі перед вступом Байдена на посаду президента США 20 січня. Законодавці затвердили результати голосів воборників після вимушеної перерви на кілька годин, коли прихильники президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію. (Відео: Марго Бафф, RFE/RL, VOA, Reuters, AP, AFP)

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