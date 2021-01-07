Після штурму і смертей у Капітолії Трамп вперше пообіців мирно передати владу Байдену

Чинний президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав, що Джо Байден стане наступним президентом Сполучених Штатів. Про це йдеться в його заяві 7 січня.

Водночас Трамп так і не погодився з результатами голосування.

«Хоча я категорично не погоджуюся з результатами виборів, і факти підтверджують мої слова, тим не менш, належна передача (влади – ред.) відбудеться 20 січня», – заявив Трамп, згадавши дату інавгурації Джо Байдена.

Трамп не визнав результати виборів у листопаді і не привітав Байдена, як це передбачає традиція американських виборів. Натомість він протягом двох останніх місяців неодноразово заявляв, що вибори були сфальсифіковані, хоча й не надавав доказів.

Читайте також: Зеленський привітав «стійкість» Конгресу США після штурму Капітолію

Заява президента США пролунала на наступний день після того, як його прихильники взяли штурмом Капітолій. В ході сутичок із поліцією та Національною гвардією четверо людей загинули, 52 були заарештовані.

Події в США вже отримали реакцію з-за кордону. Так, канцлерка Німеччини Анґела Меркель розкритикувала Трампа, вказавши, що одним із засадничих правил демократії є вибори, після яких «є переможці і переможені, і обом варто грати свою роль із гідністю та відповідальністю».

«На жаль, президент Трамп не визнав свою поразку з листопада і не зробив цього вчора. Звичайно, це підготувало атмосферу, в яких такі події, такі жорстокі події, стали можливими», – додала лідерка Німеччини.

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США, щоб офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.