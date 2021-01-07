Зеленський привітав «стійкість» Конгресу США після штурму Капітолію

Президент України Володимир Зеленський прокоментував штурм Капітолю у Вашингтоні прихильниками Трампа вночі проти 7 січня. Про це він заявив у Твітері 7 січня.

«Ми суворо засуджуємо безпрецедентну агресію проти Конгресу США», – йдеться в повідомленні президента.

Зеленський зазначив зокрема стійкість Конгресу Сполучених Штатів, який зміг швидко відновити роботу.

«Ми натхненні стійкістю найстарішої та найвеличнішої демократичної інституції, яка протягом лічених годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію та затвердила волю американського народу», – зазначив він.

Йдеться про затвердження результатів виборів президента Сполучених Штатів, яке Конгрес ухвалив після того, як будівлю Капітолію звільнили від протестувальників, які протестували проти перемоги демократа Джо Байдена.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав Байдена з офіційним затвердженням його перемоги.

«Бажаю успіхів демократичній адміністрації Білого Дому на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало», – поміж іншого написав Порошенко в своєму зверненні.

Напередодні стурбованість подіями у Вашингтоні висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Четверо людей загинули внаслідок штурму Капітолію, 52 людини заарештовані.

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США, щоб офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.