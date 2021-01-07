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07 січня 2021, Київ 13:58
Новини | Політика

Кулеба «стурбований» подіями у Вашингтоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував штурм будівлі Конгресу у столиці Сполучених Штатів.

Кулеба висловив стурбованість нападом прихильників президента Дональда Трампа на Капітолій, де Конгрес розглядав оскарження результатів президентських виборів.

«Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше», – заявив очільник МЗС.

Він додав, що таке відновлення важливе «не лише для США, а й для України та всього демократичного світу».

Четверо людей загинули внаслідок штурму Капітолію, 52 людини заарештовані.

Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону через кілька годин після того, як у неї прорвалися прихильники президента США Дональда Трампа.

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США, щоб офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію (відео)
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Прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію (відео)

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