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07 січня 2021, Київ 01:35
Новини | Міжнародні

Будівлю Капітолію убезпечено після штурму прихильників Трампа

Незгодні з результатами виборів прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію 6 січня

Будівля Капітолію знову взята під охорону через кілька годин після того, як у неї прорвалися прихильники президента США Дональда Трампа. Про це заявив офіційний представник Капітолію.

Як зазначає Reuters, сержант Палати представників Пол Ірвінг сказав конгресменам, які провели в ізоляції кілька годин, що будівлю «зачищено».

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США. Вона повинна офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

Прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію (відео)
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Прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію (відео)

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У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Низка американських ЗМІ повідомили про постріли у будівлі Капітолію, куди увірвалися прихильники президента США Дональда Трампа, не згодні з результатами виборів.

Телеканал CNN з посиланням на два джерела повідомив, що жінка була поранена в груди та отримувала допомогу.

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників, які увірвалися до будівлі Капітолію, розійтися по домівках. Відеозвернення він опублікував у твітері. «Нам потрібен мир... Тепер ви маєте піти додому», – заявив Трамп. При цьому він знову стверджував без підстав, що вибори у нього вкрали.

Мер Вашингтону Мюріель Боузер оголосила загальноміську комендантську годину, яка діятиме з 18:00 6 січня до 6:00 7 січня.

Фоторепортаж: У США прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію
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Фоторепортаж: У США прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію

Група прихильників президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де проходила спільна сесія палат Конгресу США

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