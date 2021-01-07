Twitter і Facebook тимчасово заблокували акаунти Трампа через його дописи про штурм Капітолію

Соцмережі Facebook і Twitter тимчасово заблокували сторінку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа через його звернення щодо штурму Капітолію його прихильниками.

Facebook заморозив рахунок Трампа на 24 години після його звернення, в якому президент повторив заяви про шахрайство на виборах, заявив, що «розуміє почуття» нападників, але закликав їх «мирно розійтися по домівках».

Представник компанії Facebook заявив, що те відеозвернення президента «радше підштовхує, а не зменшує ризик подальшого насильства».

Також компанія Twitter заявила, що закрила для перегляду три твіти Трампа з огляду на «безпрецедентне насильство, яке триває у Вашингтоні», після того як прихильники Трампа 6 січня штурмували будівлю Конгресу США, намагаючись зупинити процедуру затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

Президент Трамп та його прихильники упродовж кількох місяців повторювали, що вибори були сфальсифіковані, не надаючи доказів своїм словам.

В одному із видалених дописів у Twitter Трамп назвав штурм будівлі Конгресу своїми прихильниками «природною реакцією».

Він також звинуватив віцепрезидента Майка Пенса у «недостатній сміливості», аби наполягати на тому, що вибори були сфальсифіковані.

Twitter заморозив профіль Трампа на 12 годин і заявив, що, якщо чинний президент не видалить певні дописи, він і надалі не зможе використовувати цю мережу.

Мережа YouTube теж видалила останнє поширене в соцмережах відеозвернення Дональда Трампа, в якому він закликав демонстрантів розходитися по домівках, але також повторив, що «вибори були вкрадені».

Білий дім наразі не коментував дій вказаних компаній.

Четверо людей загинули внаслідок штурму Капітолію, 52 людини заарештовані.

Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону через кілька годин після того, як у неї прорвалися прихильники президента США Дональда Трампа.

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США, щоб офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.