Конгрес США затвердив результати виборів і визнав Джо Байдена 46-м президентом

Конгрес Сполучених Штатів затвердив результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден офіційно переміг на виборах президента США. Таке рішення члени Конгресу затвердили 7 січня.

Цей крок є останнім у виборчому процесі для визнання переможцями Байдена і обраної віцепрезидентки Камали Гарріс за підсумками виборів 3 листопада. Тоді Байден змагався за посаду президента із нинішнім очільником держави Дональдом Трампом.

Колегія виборників підтримала Байдена 306 голосами проти 232.

Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

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Конгрес затвердив результати виборів після того, як Капітолій звільнили від прихильників Трампа, що взяли його штурмом 6 січня.

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США, щоб офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.