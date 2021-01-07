Facebook заблокував Трампа на невизначений час

Компанія Facebook повідомила, що заблокувала облікові записи чинного президента США Дональда Трампа в належних їй однойменній соцмережі і сервісі Instagram на невизначений термін, але принаймні на наступні два тижні, до завершення процесу передачі влади обраному президентові Джо Байденові.

Як заявив керівник компанії Марк Цукерберг, накладене 6 січня блокування на короткий термін продовжене через використання Трампом її платформи «для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраної влади».

«Ми вважаємо, що ризики в разі дозволу президентові продовжити використання наших послуг у цей період просто надто великі», – написав він у фейсбуці.

«Разючі події попередньої доби чітко засвідчили, що президент Дональд Трамп має намір використати час, який йому лишається на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до його обраного наступника Джо Байдена. Його рішення використати свою платформу для потурання діям його прихильників у будівлі Капітолію, а не для засудження їх справедливо стривожило людей у США і в усьому світі. Ми усунули вчора (6 січня – ред.) ці заяви, бо дійшли висновку, що їхнім наслідком – і, схоже, й їхнім наміром – було спровокувати подальше насильство», – додав керівник «Фейсбуку».

Попереднього дня, 6 січня, компанія Facebook, а також такі соціальні мережі, як Twitter і Snap, тимчасово заблокували облікові записи Трампа після того, як сотні його прихильників штурмували будівлю Капітолію в Вашингтоні, де Конгрес здійснював процедуру остаточного затвердження Байдена обраним президентом, а Трамп продовжував наполягати в своїх заявах, що на президентських виборах переміг саме він.

Фейсбук, зокрема, того дня заблокував обліковий запис Трампа на 24 години після публікації відеозвернення Трампа, який закликав своїх прихильників залишити захоплену ними будівлю Капітолію й розійтися, але наголосив, що «розуміє їхні почуття» і що «вибори були вкрадені». Представник компанії Facebook заявив, що те відеозвернення президента «радше підштовхує до подальшого насильства, а не зменшує його ризик».

Твітер, зі свого боку, заявив тоді, що закриває перегляд трьох дописів Трампа і вимагає від нього самостійно видалити їх, бо вони «повторно і грубо порушують нашу політику громадянської порядності». Як заявили в соцмережі, обліковий запис Трампа залишатиметься заблокований іще 12 годин після того, як він видалить ці дописи, а якщо він цього не зробить, то він залишиться заблокований. Соцмережа також попередила, що подальші порушення Трампом її норм призведуть до остаточного блокування його облікового запису.

Також того дня сервіс YouTube теж видалив згадане відеозвернення Трампа.