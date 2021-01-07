Лідери ЄС і прем’єр Великої Британії висловили підтримку США і Байдену після штурму Капітолію

Лідери Євросоюзу прокоментували події в Сполучених Штатах, де напередодні прихильники чинного президента Дональда Трампа захопили Капітолій.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила віру в інституції США і закликала до мирної передачі влади.

«Я вірю в силу інституцій США та демократію. Мирна передача влади лежить в основі. Джо Байден переміг на виборах. З нетерпінням чекаю на співпрацю з ним як із наступним президентом США», – написала вона в своєму Твітері.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав Сполучені Штати «храмом демократії».

«Спостерігати за сценами у Вашингтоні цієї ночі – це шокуюче. Ми віримо, що США зможуть забезпечити мирну передачу влади Джо Байдену», – заявив він.

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель закликав поважати результати виборів президента США 3 листопада.

«В очах світу американська демократія цієї ночі опинилася в облозі. Це небачений напад на демократію США, її інституції та верховенство права. Це – не Америка», – написав Боррель.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон назвав сцени з Капітолію «ганебними».

«Сполучені Штати захищають демократію по всьому світу, і зараз життєво важливо мирно і належним чином передати владу», – написав він.

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Група прихильників Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США, щоб офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Четверо людей загинули внаслідок штурму Капітолію, 52 людини заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.