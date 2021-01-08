США: Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію обраного президента Джо Байдена, коли він буде перебирати посаду 20 січня.

Попри те, що 7 січня він заявляв у твітері, що зробить усе, щоб забезпечити «плавну, впорядковану і безперешкодну передачу влади» своєму наступникові, вже 8 січня він написав: «Для тих, хто питав: я не піду на інавгурацію 20 січня», – таким чином порушуючи давно усталений порядок цього процесу.

Він не повідомив, як саме має намір провести останні години на посаді. За повідомленнями неназваних джерел із Білого дому, які наводить агентство «Ройтерз», Трамп може ще 19 січня виїхати з Вашингтону на свій власний курорт у Флориді.

На такий крок чекали вже давно, враховуючи, що Трамп уже місяцями безпідставно твердить про нібито свою, а не Байдена, перемогу на президентських виборах і про начебто масові фальсифікації на цих виборах, доказів яких не наводить ні він сам, ні його спільники і яких не змогли виявити й численні суди, а чільні посадовці його власної адміністрації підтвердили належний перебіг і виборів, і підрахунку голосів.

Як очікують, на інавгурацію все-таки прийде його віцепрезидент Майк Пенс.

Традиційно попередній і обраний президенти разом прибувають до Капітолію на церемонію інавгурації, що символізує мирний перехід влади. Ситуація ж із неявкою президента США на інавгурацію його наступника ставалася в історії США лічені рази.

Попереднього разу так сталося 152 роки тому. Тоді президент Ендрю Джонсон, що був першим у США, якому оголосили імпічмент у Палаті представників (Сенат тоді виправдав його більшістю в один голос) і якого через його непопулярність його Демократична партія навіть не стала висувати на другий термін, не був присутній на інавгурації республіканця Улісса Ґранта. Обидва ненавиділи одне одного, і Ґрант відмовився їхати на церемонію в Капітолії в одній кареті з Джонсоном, як було заведено, а той відкинув компромісний план їхати двома каретами і не поїхав на неї взагалі. У час, поки церемонія готувалася, він підписував у Білому домі останні законодавчі акти й акти помилування.

Цей президент, який зазнав імпічменту і пробув на посаді один термін, відмовився прибути на інавгурацію свого наступника

Заява Трампа пролунала в час, коли його суперники-демократи закликають усунути його з посади ще до закінчення його терміну за те, що він підбурював до штурму будівлі Капітолію в Вашингтоні 6 січня.