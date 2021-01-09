Соцмережа Twitter заблокувала Трампа назавжди

Соціальна мережа Twitter повідомила 8 січня, що остаточно заблокувала обліковий запис чинного президента США Дональда Трампа.

Як мовиться в заяві соцмережі, яка вже тимчасово блокувала Трампа після нападу його прихильників на будівлю Капітолію в Вашингтоні, таке рішення ухвалили після ретельного перегляду останніх дописів Трампа і контексту, в яких вони опинялися, а саме як їх сприймали і трактували в твітері і поза цим сервісом, – і вирішили заблокувати його назавжди «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

«У контексті жахливих подів цього тижня ми в середу (6 січня – ред.) дали чітко знати, що нові порушення правил соцмережі можуть призвести саме до такого перебігу подій», – нагадали в компанії.

За її словами, її принципи дотримання громадського інтересу мають на меті прямо доносити до людей думку обраних посадовців і світових лідерів і ґрунтуються на принципі, що люди отримують право на владу, щоб бути відкрито підзвітними.

Ці принципи фактично давали таким користувачам дещо більшу свободу висловлювання з огляду на громадський інтерес до їхньої діяльності, примусові дії щодо них передбачалися лише в низці визначених випадків, а в випадку менших порушень дописи таких осіб приховувалися з можливістю все-таки прочитати їх або позначалися коментарями зі вказівкою на реальний стан, якщо в дописах він перекручувався.

«Але, як ми зазначали вже роками, ці облікові записи не є цілком понад нашими правилами і не можуть використовувати твітер, зокрема, для підбурювання до насильства. Ми й далі будемо відкрито повідомляти про нашу політику і її застосування», – заявили в соцмережі.

Твітер наводить аналіз і оцінку кількох останніх дописів Трампа, які він зробив уже після розблокування: за оцінкою компанії, їхні формулювання в контексті зростання напруженості у США, зокрема після насильницького штурму Капітолію 6 січня, порушують політику компанії щодо прославляння насильства. Відтак користувач @realDonaldTrump має бути негайно і назавжди заблокований, заявили в компанії.

Формально в розпорядженні Трампа – чи радше його пресової служби – до 20 січня залишається офіційний обліковий запис президента США – @POTUS. Останніми днями на ньому лише дублюються дописи в твітері пресслужби Білого дому.

Низка політичних діячів у США останніми днями закликала такі соціальні мережі, як Twitter і Facebook, повністю заблокувати облікові записи Трампа через те, що в них він, досі фактично не визнаючи результатів президентських виборів у листопаді 2020 року, які він програв, продовжує заохочувати своїх прихильників до насильницьких дій у спробі втриматися при владі й попри програш. Кульмінацією цього наразі став 6 січня штурм Капітолію його прихильниками.

Попереднього дня, 7 січня, компанія Facebook повідомила, що заблокувала облікові записи чинного президента США Дональда Трампа в належних їй однойменній соцмережі і сервісі Instagram на невизначений термін, але принаймні на наступні два тижні – до завершення процесу передачі влади обраному президентові Джо Байденові 20 січня. Як заявив керівник компанії Марк Цукерберг, накладене 6 січня блокування спершу на короткий термін продовжене через використання Трампом її платформи «для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраної влади».

«Ми вважаємо, що ризики в разі дозволу президентові продовжити використання наших послуг у цей період просто надто великі», – написав він у фейсбуці.

«Разючі події попередньої доби чітко засвідчили, що президент Дональд Трамп має намір використати час, який йому лишається на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до його обраного наступника Джо Байдена. Його рішення використати свою платформу для потурання діям його прихильників у будівлі Капітолію, а не для засудження їх справедливо стривожило людей у США і в усьому світі. Ми усунули … ці заяви, бо дійшли висновку, що їхнім наслідком – і, схоже, й їхнім наміром – було спровокувати подальше насильство», – додав керівник «Фейсбуку».

Перед тим, 6 січня, компанія Facebook, а також такі соціальні мережі, як Twitter і Snap, тимчасово заблокували облікові записи Трампа після того, як сотні його прихильників штурмували будівлю Капітолію в Вашингтоні, де Конгрес здійснював процедуру остаточного затвердження Байдена обраним президентом, а Трамп продовжував наполягати в своїх заявах, що на президентських виборах переміг саме він.

Фейсбук, зокрема, того дня заблокував обліковий запис Трампа на 24 години після публікації відеозвернення Трампа, який закликав своїх прихильників залишити захоплену ними будівлю Капітолію й розійтися, але наголосив, що «розуміє їхні почуття» і що «вибори були вкрадені». Представник компанії Facebook заявив, що те відеозвернення президента «радше підштовхує до подальшого насильства, а не зменшує його ризик».

Твітер, зі свого боку, заявив тоді, що закриває перегляд трьох дописів Трампа і вимагає видалити їх, бо вони «повторно і грубо порушують нашу політику громадянської порядності». В одному з тих дописів Трамп, зокрема, назвав штурм будівлі Конгресу своїми прихильниками «природною реакцією». Як заявили тоді в цій соцмережі, обліковий запис Трампа залишатиметься заблокований 12 годин.

Соцмережа також уже попереджала тоді, що подальші порушення Трампом її норм призведуть до остаточного блокування його облікового запису.

Також того дня сервіс YouTube теж видалив згадане відеозвернення Трампа.