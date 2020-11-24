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24 листопада 2020, Київ 11:34
Новини | Міжнародні

HRW закликає Росію відхилити закон про блокування сайтів, які модерують контент російських державних ЗМІ

19 листопада група депутатів двох палат російського парламент внесла законпроєкт, який передбачає блокування іноземних соціальних мереж й інших сервісів за обмеження доступу до матеріалів російських ЗМІ

Правозахисна організація Human Rights Watch закликає російський парламент відхилити законопроєкт, який пропонує блокувати сайти, що модерують контент російських державних засобів масової інформації.

Анастасія Злобіна, координатор HRW в Європі та Центральній Азії, заявила, що глобальні інтернет-компанії, які часто мають «непрозорі та суперечливі політики та практики щодо видалення або модерування інтернет-контенту», заслуговують на критику.

«Але тотальне блокування онлайн-платформ, які використовують мільйони росіян, як пропонує цей законопроєкт, буде створювати опозицію до захисту доступу до інформації», – наголосила Злобіна.

19 листопада група депутатів двох палат російського парламент внесла законпроєкт, який передбачає блокування іноземних соціальних мереж й інших сервісів за обмеження доступу до матеріалів російських ЗМІ.

У пояснювальній записці зазначається, що депутатам відомо про «близько 20 фактів дискримінації» російських державних видань RT, «РИА Новости» і «Крым 24». Автори називають це цензурою.

Раніше Роскомнагляд вже критикував соціальні мережі YouTube, Facebook і Twitter за застосування загальних правил до російських видань. Російське відомство назвало цензурою вікові обмеження YouTube для фільму «Росії-1» про захоплення школи в Беслані, критикувало «почастішалі випадки» маркувань і попереджень для відео, розміщених у сервісі. Кілька разів Роскомнагляд направляв на адресу Facebook, Google і Twitter вимоги припинити маркування щодо російських державних ЗМІ.

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