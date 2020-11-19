Держдума Росії пропонує блокувати YouTube, Facebook і Twitter за модерацію російських ЗМІ

Державна дума Росії розгляне законопроєкт, що передбачає блокування іноземних соціальних мереж й інших сервісів за обмеження доступу до матеріалів російських ЗМІ. Документ внесений групою депутатів двох палат російського парламенту 19 листопада. Автори відреагували на модерацію мережами акаунтів російських державних ЗМІ.

Законопроєкт запроваджує статус власника інформаційного ресурсу, причетного до порушень основоположних прав і свобод людини і громадянина Росії. У разі визнання інтернет-сайту порушником прав і свобод Генпрокуратурою Росії за погодженням із Міністерством закордонних справ, Роскомнагляду дозволено повністю або частково його заблокувати.

У пояснювальній записці зазначається, що депутатам відомо про «близько 20 фактів дискримінації» російських державних видань RT, «РИА Новости» і «Крым 24». Автори називають це цензурою.

Раніше Роскомнагляд вже критикував соціальні мережі YouTube, Facebook і Twitter за застосування загальних правил до російських видань. Російське відомство назвало цензурою вікові обмеження YouTube для фільму «Росії-1» про захоплення школи в Беслані, критикувало «почастішалі випадки» маркувань і попереджень для відео, розміщених у сервісі. Кілька разів Роскомнагляд направляв на адресу Facebook, Google і Twitter вимоги припинити маркування щодо російських державних ЗМІ.