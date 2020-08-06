Корпорація Twitter стала позначати акаунти чиновників і державних ЗМІ

Корпорація Twitter 6 серпня оголосила, що в однойменній соціальній мережі позначатиме акаунти, які ведуть чиновники, державні органи, а також облікові записи державних або пов’язаних із державами засобів інформації, їхніх головних редакторів і важливих представників.

Як ідеться в повідомленні корпорації, це зроблено для більшої прозорості та полегшення комунікації між користувачами твітера і представниками держави.

Наразі позначаються акаунти, що стосуються лише п’яти країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН.

Особисті акаунти глав держав (в тому числі Дональда Трампа) позначок не отримали, але, наприклад, офіційні акаунти Білого дому або британського прем’єра їх мають.

Державними або пов’язаними з державою ЗМІ вважаються такі, в яких держава здійснює прямий редакційний контроль. Якщо редакції, навіть за умови фінансування з державних коштів, працюють незалежно, вони позначки не отримують. Серед російських ЗМІ отримали, зокрема, акаунти RT і його головного редактора Маргарити Сімоньян, «РИА Новости», ТАСС, серед китайських – агентства «Сіньхуа», англомовний акаунт газети «Женьмінь жибао».

Раніше схожу політику запровадила корпорація Facebook.