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11 січня 2021, Київ 18:54
Новини | Міжнародні

Резолюція про імпічмент Трампа: президента США звинувачують у «підбурюванні до заколоту»

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Палата представників Конгресу США 11 січня опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа. Текст містить одне звинувачення – в підбурюванні до заколоту, повідомляє CNN, наводячи відскановану копію документа.

Питання про імпічмент буде розглянуте 13 і 14 січня.

Повноваження Трампа добігають кінця 20 січня. Якщо до цього часу Палата представників оголосить йому імпічмент, а Сенат затвердить це рішення, то він більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.

У 2019 році Палата представників уже оголошувала Трампу імпічмент. Тоді Сенат не ухвалив рішення про відсторонення президента, тому Трамп залишився на посаді.

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