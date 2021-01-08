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08 січня 2021, Київ 23:30
Новини | Вибори президента США 2020

«Більше шкоди, ніж користі»: сенатор-республіканець Грем про намір імпічменту Трампа

Ліндсі Грем заявив, що обраний президент Джо Байден повинен «дозволити нації зцілитися»

Імпічмент президента США Дональда Трампа може створити «небезпечний прецедент», заявив сенатор від Республіканської партії, голова Юридичного комітету Ліндсі Грем 8 січня.

Він повторив тезу зі звернення Трампа про необхідність «рухатися далі».

«Якщо спікерка (Палати представників Ненсі – ред.) Пелосі просуватиме імпічмент в останні дні президентства Трампа, це завдасть більше шкоди, ніж користі. Я сподіваюся, що обраний президент Байден побачить, якої шкоди це завдасть така дія», – написав Грем у своєму Твітері.

Він додав, що Байден повинен «дозволити нації зцілитися», а конгресмени-депутати нібито домагаються імпічменту Трампа заради своїх політичних кар’єр.

«Будь-яка спроба здійснити імпічмент президента Трампа не тільки буде безуспішною в Сенаті, але й може стати небезпечним прецедентом для президентства в майбутньому», – заявив сенатор.

Раніше 8 січня представники Демократичної партії повідомили, що планують вже вдруге обговорити імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за підбурення своїх прихильників до штурму Капітолію.

Читайте також: Якими будуть останні дні Трампа на посаді президента після штурму Конгресу США?

Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.

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