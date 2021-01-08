«Більше шкоди, ніж користі»: сенатор-республіканець Грем про намір імпічменту Трампа

Імпічмент президента США Дональда Трампа може створити «небезпечний прецедент», заявив сенатор від Республіканської партії, голова Юридичного комітету Ліндсі Грем 8 січня.

Він повторив тезу зі звернення Трампа про необхідність «рухатися далі».

«Якщо спікерка (Палати представників Ненсі – ред.) Пелосі просуватиме імпічмент в останні дні президентства Трампа, це завдасть більше шкоди, ніж користі. Я сподіваюся, що обраний президент Байден побачить, якої шкоди це завдасть така дія», – написав Грем у своєму Твітері.

Він додав, що Байден повинен «дозволити нації зцілитися», а конгресмени-депутати нібито домагаються імпічменту Трампа заради своїх політичних кар’єр.

«Будь-яка спроба здійснити імпічмент президента Трампа не тільки буде безуспішною в Сенаті, але й може стати небезпечним прецедентом для президентства в майбутньому», – заявив сенатор.

Раніше 8 січня представники Демократичної партії повідомили, що планують вже вдруге обговорити імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за підбурення своїх прихильників до штурму Капітолію.

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Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.