Демократи цього тижня спробують знову ініціювати імпічмент Трампа

Демократи в Конгресі США цього тижня спробують змусити президента Дональда Трампа залишити посаду: або через тиск на віцепрезидента і уряд, щоб вони використали свої конституційні повноваження для його усунення, або через процес імпічменту.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила про це в листі до законодавців 10 січня, у той час, як Трамп опинився під посиленим тиском за підбурювання своїх прихильників до штурму Капітолію.

11 січня Палата представників, більшість у якій мають демократи, розгляне резолюцію, яка закликає віцепрезидента Майка Пенса «скликати і мобілізувати Кабінет міністрів для активації 25-ї поправки й оголосити президента нездатним виконувати обов’язки», заявила Пелосі.

За її словами, якщо Пенс не відповість протягом 24 годин, демократи представлять статті імпічменту в Палаті представників.

У згаданій резолюції Трампа звинувачують у тиску на представників виборчих комісій із вимогою не визнавати його поразку на виборах і в заохоченні прихильників до штурму Капітолію 6 січня, в результаті чого загинули п’ять людей, зокрема, один поліцейський.

«Захищаючи нашу Конституцію і нашу демократію, ми діятимемо терміново, оскільки цей президент становить неминучу загрозу для обох, – сказала Пелосі. – З плином днів жах постійного наступу на нашу демократію, здійснений цим президентом, посилюється, як і негайна потреба в діях».

Очікується, що республіканці заблокують цю резолюцію під час неформального засідання Палати представників 11 січня. За словами Пелосі, якщо так станеться, тоді 12 січня Палата проведе офіційне голосування. Очікується, що цей захід буде ухвалений у Палаті представників, де демократи мають більшість 222 проти 211.

Пенс, який, за повідомленнями, не розмовляв із президентом, відколи той підбурював своїх прихильників до штурму Капітолію, де віцепрезидент головував на засіданні із затвердження перемоги обраного президента Джо Байдена, виступає проти посилання на 25-ту поправку, заявили його помічники.

Також незрозуміло, чи отримає ініціатива достатню підтримку від членів уряду.

Очікується, що представники демократів у Палаті представників представлять статті про імпічмент 11 січня.

Якщо Пенс не відреагує, тоді Палата представників винесе питання імпічменту на дебати і проголосує 13 або 14 січня. Захід має підтримку понад 200 демократів і, як очікується, буде схвалений, і таким чином Трамп може стати першим президентом, щодо якого двічі ініціювали процедуру імпічменту.

Зняти Трампа з посади через процес імпічменту буде складно через короткий час, що залишився до закінчення його терміну. Навіть якщо Палата представників підтримає процес імпічменту, звинувачення потрібно буде заслухати на судовому процесі в Сенаті.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл 9 січня надіслав листа своїм колегам-республіканцям, в якій передбачає, що судовий процес не розпочнеться, поки Трамп не не залишить посаду 20 січня.

Для засудження в Сенаті потрібно дві третини голосів. Це означає, що принаймні 17 сенаторам-республіканцям доведеться приєднатися до демократів, щоб оголосити імпічмент президенту. Наразі про такий намір оголосили лише двоє сенаторів-республіканців, ще кілька інших – натякнули, що відкриті до ідеї усунення президента.

Однак союзники Трампа, в тому числі сенатор Ліндсі Грем і Кевін Маккарті, закликали демократів не продовжувати імпічмент, щоб уникнути подальшого розколу.

Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента.

У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.

Трамп у відео, опублікованому у ніч на 8 січня, назвав події в Капітолії «огидним нападом», який осквернив місце американської демократії, і висловив своє обурення.

Він не визнав своєї ролі у нападі, хоча багато законодавців, у тому числі деяких республіканців, звинуватили його в підбурюванні до насильства. Водночас у відео він каже прихильникам, що знає, що вони «розчаровані», і натякає, що має намір продовжувати займатися політикою.