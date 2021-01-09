«Ми знаємо, що робити»: праворадикали східної Європи вітають заворушення в Капітолії в США

Оглядачі по всьому світу були вражені тим, як агресивний натовп штурмував будівлю Капітолію США у відчайдушній та жорстокій спробі змінити результат легітимних президентських виборів та забезпечити другий термін президенту США Дональду Трампу, який іде з посади.

Але коментатори праворадикальної частини політичного спектра східної Європи та Балкан були у багатьох випадках захоплені тим, що побачили. Багато з них навіть відмовилися від святкування Різдва 7 січня (за юліанським календарем), щоб висловити солідарність з американськими протестувальниками, багато з яких розмахували прапорами расистських Конфедеративних Штатів Америки.

Андреас Умланд, який багато пише про політичний екстремізм по всьому світу, написав на своїй сторінці у Facebook, що Трамп не керувався ідеологією так, як багато правих по всьому світу.

Такі терміни, як «фашист», не описують його точно, оскільки вони передбачають мінімальний рівень ідеологічної інформації, якої у Трампа просто немає

«Такі терміни, як «фашист», не описують його точно, оскільки вони передбачають мінімальний рівень ідеологічної інформації, якої у Трампа просто немає, – написав Умланд. – Проте його обожнюють крайні праві – не лише у Сполучених Штатах, але по всьому світу».

Антон Шеховцов, викладач Віденського університету, який спеціалізується на неонацизмі та інших екстремістських рухах в Росії та по всьому світу, погоджується, кажучи, що Трампу було б добре серед «сучасних правих популістів у Європі», які «ґрунтуються на поєднанні націоналізму, авторитаризму та популізму».

«Вони не лише працюють в рамках демократії, – написав він у колонці на сайті Eurozine, – вони також стверджують, що вони кращі демократи – це антиелітарна ідея, яка підтримується багатьма невдоволеними виборцями».

«Борці за демократичні цінності»

Багато праворадикалів у східній Європі та на Балканах знайшли підтримку своїх поглядів у тій жорстокості, яку вони бачили у Сполучених Штатах.

Сергій Коротких, колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістською групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломіатів, – ред), привітав заворушення у США, вживаючи явно расистські вирази.

«Білі, нарешті, вирішили діяти й захоплюють будівлю Капітолію, – написав він у телеграмі. – Добре, хоча на цей раз це може закінчитися нічим, але, думаю, що це дає шанс. Білі усе ще тут, і ми знаємо, що робити».

Також в Україні колишній депутат та заступник керівника адміністрації проросійського президента Віктора Януковича, який був змушений залишити посаду після народного повстання у 2014 році, написав у телеграмі, що «повстання» у Вашинґтоні «було приниженням та соромом бананової республіки».

«Будь-яка подальша героїзація нашого місцевого перевороту виглядає все більш безглуздо і ще більш маргінально, [ніж раніше]», – написав він.

«Краще Лукашенко, ніж це» – пролукашенківський білоруський канал

У Білорусі, яка переживає протести з часів суперечливих президентських виборів у серпні, в результаті яких на шостий термін залишився важковаговик Олександр Лукашенко, пролукашенківський телеграм-канал спробував показати подвійні стандарти у розповідях про білоруські протести та заколот у Вашинґтоні.

«Назвімо речі своїми іменами. Це не було повстання, а «мирний протест, передбачений Другою поправкою до Конституції», – написав канал, цитуючи положення в Конституції США, що захищає право на володіння зброєю. – Це був не натовп повстанців, а «борці за демократичну свободу». Це був не погром Капітолію, а «освітня екскурсія з інтерактивними елементами».

Більшість постів каналу присвячені тому, що Білорусі краще під «залізною рукою», якою авторитарний Лукашенко керує країною з 1994 року, аніж брати приклад із західних ліберальних демократій.

«Сербія спостерігатиме»

Просербський та проросійський очільник чорногорського «Руху за зміни», депутат парламенту Небойса Медоєвіч, послідовник Трампа та палкий прихильник різноманітних глобальних конспірологічних теорій на кшталт глибинної держави, який називав COVID-19 вигадкою «глобальних сатаністів», у твітері описав Трампа як «першого президента США з часів Кеннеді, який протистоїть глибинній державі та тіньовим керівникам».

«Вони були змушені організувати величезну крадіжку голосів та знищити демократію, щоб зупинити його», – написав Медоєвіч, підтримуючи повністю розвінчані ствердження про порушення на виборах президента США, що відбулись у листопаді.

Події у Вашинґтоні отримали, можливо, найбільший резонанс серед правих та націоналістів у Сербії.

Нікола Сандуловіч, голова невеликої націоналістичної Республіканської партії, опублікував у твітері фотографію прихильника Трампа, який паплюжить статую колишнього президента США Джеральда Форда, зі словами: «Запах свободи, справедливості та правди».

Він також опублікував витяг з документа колишнього юриста кампанії Трампа Сідні Пауелла, стверджуючи, що він містить докази втручання США у вибори в Сербії через компанію «Домініон», яка надавала виборчі послуги. Припущення Пауелла про можливу роль «Домініону» у виборчих порушеннях були спростовані.

Сербська націоналістична сторінка у твітері «Slobodni Boem» («Вільні Богемці» написала: «Немає значення, чи Америка впаде зараз, чи за 100 років, чи за 500 років. Сербія залишиться і спостерігатиме».

Подібно до цього, націоналістична сторінка у твітері «Srbski Info Shtab» («Сербський інформаційний штаб») підтримала жорстокі події у Вашинґтоні та сказала, що вони показали, що «світові керівники», очевидно, змінюють стан справ у Америці негайно «шляхом встановлення диктатури».

«Але це також означає, що існує протидія, – продовжується публікація. – Рух протидії».

Сербський націоналіст Деян Беріч, який воював разом із російськими найманцями на сході України, опублікував відео на YouTube, у якому закликає органи охорони правопорядку США не ставитись жорстоко проти «мирних протестувальників» та не порушувати їхнє право «висловлювати незгоду з урядом».

Далі він саркастично каже, що відмовляється визнавати новообраного президента США Джо Байдена і закликає впроваджувати санкції проти усіх, хто його визнає.