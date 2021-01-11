Після штурму Капітолію відкрили 25 справ про внутрішній тероризм – конгресмен

У США після штурму Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа відкрили щонайменше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм, повідомив у твіттері конгресмен Джейсон Кроу після розмови з міністром армії США Раяном Маккарті.

Маккарті, за словами Кроу, підтвердив, що на місці події виявили довгоствольну вогнепальну зброю, коктейлі Молотова, саморобні вибухові пристрої і наручники.

Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі повідомила, що 11 січня нижня палата американського парламенту закличе віцепрезидента США Майкла Пенса відсторонити Дональда Трампа від влади через 25-ту поправку. Вона може бути задіяна у разі, коли голова держави стає нездатним здійснювати свої повноваження.

Якщо протягом доби позитивної відповіді не буде, демократи почнуть процедуру імпічменту.

Демократи звинувачують Дональда Трампа в підбурюванні до насильства і безладів, стверджуючи, що саме його дії спровокували натовп на штурм Капітолію 6 січня, внаслідок якого загинули п'ятеро людей.

Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер порівняв напад на Капітолій з Кришталевою ніччю. Трампа він назвав «найгіршим президентом» в історії і закликав республіканців – своїх колег по партії – дистанціюватися від нього. Також він закликав усіх американців підтримати обраного президента Джо Байдена і допомогти йому в об’єднанні нації навколо принципів демократії.

Сам Байден, який вступить на посаду 20 січня, не зайняв певну позицію щодо імпічменту Трампа, залишивши це питання на розсуд Конгресу. Трамп не прокоментував можливий імпічмент.

У відео, опублікованому у ніч на 8 січня, президент США назвав події в Капітолії «огидним нападом», який осквернив місце американської демократії, і висловив своє обурення.

Трамп не визнав своєї ролі у нападі, хоча багато законодавців, у тому числі деяких республіканців, звинуватили його в підбурюванні до насильства. Водночас у відео він каже прихильникам, що знає, що вони «розчаровані», і натякає, що має намір продовжувати займатися політикою.