Папа Римський засудив штурм Капітолію

Папа Римський Франциск, коментуючи штурм Капітолію 6 січня, заявив, що люди, які виступають проти демократії, заслуговують засудження, ким би вони не були, повідомляє «Голос Америки».

«Я був вражений, тому що ці люди виросли в умовах демократії», – сказав понтифік, вперше публічно коментуючи події на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні в інтерв’ю італійському телеканалу Canale 5.

Папа розкритикував «людей, що йдуть шляхом проти суспільства, проти демократії, проти загального блага». Він уточнив, що насильство може спалахнути будь-де, і тепер важливо зрозуміти, що саме пішло не так і зробити висновок з цієї історії.

У п’ятницю Міністерстово юстиції США висунуло звинувачення 13 особам у злочинних діях на території Капітолію. Зокрема було заарештовано учасника акції, який раніше поширив у соцмережах відео того, як він сидить в кабінеті спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, а також записав відео в якому розповів, що не був заарештований в середу, а зміг вийти без перешкод. 60-річного Річарда Барнетта звинуватили у проникненні на територію з обмеженим доступом, крадіжці та насильницьких діях.

Серед звинувачених і республіканець-конгресмен парламенту штату Західна Вірджинія Делл Деррік, який поширив відео своєї участі у штурмі Капітолію.

Розслідування та правоохоронні дії тривають, запевнили в ФБР та прокуратурі США. Заступник офісу прокурора Вашингтона Кен Кол наголосив на рішучому намірі правоохоронних органів притягнути до відповідальності учасників штурму.