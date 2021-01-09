Влада США арештовує учасників штурму Капітолію

Через два дні після насильницького вторгнення до будівлі американського парламенту, під час якого загинуло п’ятеро людей, влада США продовжує ідентифікувати і заарештовувати учасників заворушень.

У п’ятницю Міністерстово юстиції США висунуло звинувачення 13 особам у злочинних діях на території Капітолію. Зокрема було заарештовано учасника акції, який раніше поширив у соцмережах відео того, як він сидить в кабінеті спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, а також записав відео в якому розповів, що не був заарештований в середу, а зміг вийти без перешкод. 60-річного Річарда Барнетта звинуватили у проникненні на територію з обмеженим доступом, крадіжці та насильницьких діях.

Серед звинувачених і республіканець-конгресмен парламенту штату Західна Вірджинія Делл Деррік, який поширив відео своєї участі у штурмі Капітолію.

Лерроя Коффмана з Алабами, згідно з документами поліції, заарештували і звинуватили в тому, що він порушив режим носіння зброї а також припаркував неподалік Капітолію машину з 11 саморобними вибуховими пристроями та рушницями. Ще декількох осіб заарештовано за носіння зброї у Вашингтоні.

Розслідування та правоохоронні дії тривають, запевнили в ФБР та прокуратурі США.

«Ми не завершили, – заявив Стівен Даннуто, заступник голови Вашингтонського офісу ФБР. – Ми продовжимо розслідувати всі звинувачення у кримінальній діяльності. Якщо ви навіть покинули столичний регіон, все одно очікуйте на стук у двері, якщо ми дізнаємось, що ви брали участь у злочинній діяльності у Капітолії».

Заступник офісу прокурора Вашингтона Кен Кол наголосив на рішучому намірі правоохоронних органів притягнути до відповідальності учасників штурму.

«Сотні наших прокурорів та агентів працюють у трьох командних центрах 24/7, – сказав Кол. – Департамент не шкодує ресурсів задля притягнення цих осіб до відповідальності і ми працюватимемо над цим розслідуванням у наступні години, дні та тижні».

Крім обвинувачень, висунутих у п‘ятницю, 40 осіб було заарештовано за обвинуваченнями у незаконному проникненні на територію з обмеженим доступом, порушенні комендантської години, злочинах із застосуванням зброї.

ФБР та поліція американської столиці закликали громадськість надавати інформацію про порушення та учасників насильницьких дій 6 січня та надали фото з подій в Капітолії.