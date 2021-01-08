Одному із затриманих за штурм Капітолію в столиці Сполучених Штатів Вашингтоні знадобився перекладач російської мови, повідомляє американське видання Washington Post 8 січня.

Про це журналісти повідомили за підсумками першого судового засідання Вищого суду у Вашингтоні, де розглядали звинувачення проти 40 із затриманих у зв’язку з подіями в Капітолії.

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«Одну людину заарештували за володіння «автоматичною зброєю військового типу» та 11 коктейлями Молотова, повідомили прокурори. Ще одному відповідачу пред’явили звинувачення у нападі на офіцера поліції з хокейною клюшкою. Ще один, якому знадобився перекладач російської мови, сказав судді: «Я не знаю, про яке незаконне проникнення ви говорите», – повідомляє кореспондент WP.

Інша журналістка, співробітниця BuzzFeed Ема О’Коннор, повідомила, що затримана – жінка, яка говорить тільки російською.

«Хтось, хто говорить лише російською і має російського перекладача, наразі притягена до відповідальності за незаконне проникнення та порушення комендантської години, як і інші заколотними, хоча вона сказала, що не розуміє, про що йдеться, тому що «нікуди не проникала». Я не вловила її імені, але вона живе в штаті Орегон», – написала О’Коннор у Твітері.

Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.