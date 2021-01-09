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09 січня 2021, Київ 14:49
Новини | Міжнародні

«Добре»: Байден прокоментував рішення Трампа не приходити на інавгурацію президента

Байден (на фото) про Трампа: він перевершив мої найгірші думки щодо нього

Новообраний президент США Джо Байден підтримав рішення чинного президента США Дональда Трампа не відвідувати інавгурацію Байдена, яка призначена на 20 січня.

«Добре, що він не приходить… Він перевершив мої найгірші думки щодо нього. Він ганьба для країни, він зганьбив нас в цілому світі. Не гідний, не гідний обіймати цю посаду», – заявив Байден репортерам у штаті Делавер.

У ході виборчої кампанії Трамп називав Байдена найгіршим кандидатом у президенти в історії США. Також Трамп часто застосовує до Байдена образливі прізвиська.

8 січня президента США Дональд Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Байдена.

Віцепрезидент США Майк Пенс «все ще не вирішив, чи буде присутнім», повідомила прес-служба високопосадовця журналістам. Деякі ЗМІ, з посиланням на джерела в оточенні Пенса, вказують, що віце-президент планує відвідати церемонію.

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